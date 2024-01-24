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Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 січ, 2024 14:06
Andrey2512 написав:
Кинул котлету с Моно на Клірінговий дім.
С Моно ушла, а туда не пришла. Позвонил в Дом - говорят, ждите вторника 😂
Во дела 🤨
И какой результат?
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Додано: Сер 03 січ, 2024 23:59
cohan написав:
мда, по тарифам непонятка какая-то на СЭП за межи банку, пошло по 60 грн за 10ку, ни.. не 10
но и то щастя - в банкомате снимать, p2p лабать - не меньше процента
ото - гривну завел, обменял, на депо на месяц положил, в кассе без процента снял
больше ничего тут делать не буду
А на горячку зверталися? В тарифах ясно вказано - 5 грн до 10000 та 0,5% від 10000,01
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Додано: Сер 24 січ, 2024 12:36
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Додано: Сер 24 січ, 2024 23:05
sens написав:
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Вони б ще купюри нормальні віддавали. Нові ніяк не хочуть давати. Дають зазвичай 2001-2006 р. не в дуже гарному стані, коли просиш замінити на більш прийнятні, бурчать що до цього взагалі 1996 рік тільки давали. Причому один раз бачила, що хлам в касу приносила їхня ж співробітниця, вносила на якийсь свій рахунок.
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lara_08
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Додано: Чет 25 січ, 2024 06:44
lara_08 написав: sens написав:
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☑️ 200 000 грн в місяць з розміщенням на депозит на 3 місяці.
Вони б ще купюри нормальні віддавали. Нові ніяк не хочуть давати. Дають зазвичай 2001-2006 р. не в дуже гарному стані, коли просиш замінити на більш прийнятні, бурчать що до цього взагалі 1996 рік тільки давали. Причому один раз бачила, що хлам в касу приносила їхня ж співробітниця, вносила на якийсь свій рахунок.
в касі за наявності можна купляти/продавати . Це ж ринок , підходить або курс або готівка .
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sens
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