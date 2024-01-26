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банках (гарне і погане) / Кліринговий Дім Кліринговий Дім + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 15161718 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Кліринговий Дім 1.8 5 4 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 75% 3 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 25% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 4 Додано: Сер 03 січ, 2024 14:06 Andrey2512 написав: Кинул котлету с Моно на Клірінговий дім.



С Моно ушла, а туда не пришла. Позвонил в Дом - говорят, ждите вторника 😂



Во дела 🤨 Кинул котлету с Моно на Клірінговий дім.С Моно ушла, а туда не пришла. Позвонил в Дом - говорят, ждите вторника 😂Во дела 🤨

И какой результат? И какой результат? nord Повідомлень: 393 З нами з: 25.07.22 Подякував: 18 раз. Подякували: 19 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 січ, 2024 23:59 cohan написав: мда, по тарифам непонятка какая-то на СЭП за межи банку, пошло по 60 грн за 10ку, ни.. не 10



но и то щастя - в банкомате снимать, p2p лабать - не меньше процента



ото - гривну завел, обменял, на депо на месяц положил, в кассе без процента снял



больше ничего тут делать не буду мда, по тарифам непонятка какая-то на СЭП за межи банку, пошло по 60 грн за 10ку, ни.. не 10но и то щастя - в банкомате снимать, p2p лабать - не меньше процентаото - гривну завел, обменял, на депо на месяц положил, в кассе без процента снялбольше ничего тут делать не буду

А на горячку зверталися? В тарифах ясно вказано - 5 грн до 10000 та 0,5% від 10000,01 А на горячку зверталися? В тарифах ясно вказано - 5 грн до 10000 та 0,5% від 10000,01 1finanсier

Повідомлень: 790 З нами з: 02.09.19 Подякував: 284 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 січ, 2024 12:36 *🔥 Курс валют ще знижено!*

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Вони б ще купюри нормальні віддавали. Нові ніяк не хочуть давати. Дають зазвичай 2001-2006 р. не в дуже гарному стані, коли просиш замінити на більш прийнятні, бурчать що до цього взагалі 1996 рік тільки давали. Причому один раз бачила, що хлам в касу приносила їхня ж співробітниця, вносила на якийсь свій рахунок. Вони б ще купюри нормальні віддавали. Нові ніяк не хочуть давати. Дають зазвичай 2001-2006 р. не в дуже гарному стані, коли просиш замінити на більш прийнятні, бурчать що до цього взагалі 1996 рік тільки давали. Причому один раз бачила, що хлам в касу приносила їхня ж співробітниця, вносила на якийсь свій рахунок. lara_08 Повідомлень: 943 З нами з: 05.05.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 січ, 2024 06:44 lara_08 написав: sens написав: *🔥 Курс валют ще знижено!*

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Вони б ще купюри нормальні віддавали. Нові ніяк не хочуть давати. Дають зазвичай 2001-2006 р. не в дуже гарному стані, коли просиш замінити на більш прийнятні, бурчать що до цього взагалі 1996 рік тільки давали. Причому один раз бачила, що хлам в касу приносила їхня ж співробітниця, вносила на якийсь свій рахунок. Вони б ще купюри нормальні віддавали. Нові ніяк не хочуть давати. Дають зазвичай 2001-2006 р. не в дуже гарному стані, коли просиш замінити на більш прийнятні, бурчать що до цього взагалі 1996 рік тільки давали. Причому один раз бачила, що хлам в касу приносила їхня ж співробітниця, вносила на якийсь свій рахунок. в касі за наявності можна купляти/продавати . Це ж ринок , підходить або курс або готівка . в касі за наявності можна купляти/продавати . Це ж ринок , підходить або курс або готівка . sens

Повідомлень: 15531 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 854 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 січ, 2024 23:30 sens написав: lara_08 написав: sens написав: *🔥 Курс валют ще знижено!*

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Вони б ще купюри нормальні віддавали. Нові ніяк не хочуть давати. Дають зазвичай 2001-2006 р. не в дуже гарному стані, коли просиш замінити на більш прийнятні, бурчать що до цього взагалі 1996 рік тільки давали. Причому один раз бачила, що хлам в касу приносила їхня ж співробітниця, вносила на якийсь свій рахунок. Вони б ще купюри нормальні віддавали. Нові ніяк не хочуть давати. Дають зазвичай 2001-2006 р. не в дуже гарному стані, коли просиш замінити на більш прийнятні, бурчать що до цього взагалі 1996 рік тільки давали. Причому один раз бачила, що хлам в касу приносила їхня ж співробітниця, вносила на якийсь свій рахунок. в касі за наявності можна купляти/продавати . Це ж ринок , підходить або курс або готівка . в касі за наявності можна купляти/продавати . Це ж ринок , підходить або курс або готівка .

Ринок це в Райфі, де практично завжди нові купюри і курс норм без комісії за зняття готівки як в Кліринговому. Ринок це в Райфі, де практично завжди нові купюри і курс норм без комісії за зняття готівки як в Кліринговому. lara_08 Повідомлень: 943 З нами з: 05.05.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:15 lara_08 написав: sens написав: *🔥 Курс валют ще знижено!*

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Вони б ще купюри нормальні віддавали. Нові ніяк не хочуть давати. Дають зазвичай 2001-2006 р. не в дуже гарному стані, коли просиш замінити на більш прийнятні, бурчать що до цього взагалі 1996 рік тільки давали. Причому один раз бачила, що хлам в касу приносила їхня ж співробітниця, вносила на якийсь свій рахунок. Вони б ще купюри нормальні віддавали. Нові ніяк не хочуть давати. Дають зазвичай 2001-2006 р. не в дуже гарному стані, коли просиш замінити на більш прийнятні, бурчать що до цього взагалі 1996 рік тільки давали. Причому один раз бачила, що хлам в касу приносила їхня ж співробітниця, вносила на якийсь свій рахунок. в касі за наявності можна купляти/продавати . Це ж ринок , підходить або курс або готівка .[/quote]

Ринок це в Райфі, де практично завжди нові купюри і курс норм без комісії за зняття готівки як в Кліринговому.[/quote]

Ми міряємо по одному місті? в касі за наявності можна купляти/продавати . Це ж ринок , підходить або курс або готівка .[/quote]Ринок це в Райфі, де практично завжди нові купюри і курс норм без комісії за зняття готівки як в Кліринговому.[/quote]Ми міряємо по одному місті? sens

Повідомлень: 15531 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 854 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 15161718 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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