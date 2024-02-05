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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 1.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
75%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 14:06

  Andrey2512 написав:Кинул котлету с Моно на Клірінговий дім.

С Моно ушла, а туда не пришла. Позвонил в Дом - говорят, ждите вторника 😂

Во дела 🤨

И какой результат?
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 23:59

  cohan написав:мда, по тарифам непонятка какая-то на СЭП за межи банку, пошло по 60 грн за 10ку, ни.. не 10

но и то щастя - в банкомате снимать, p2p лабать - не меньше процента

ото - гривну завел, обменял, на депо на месяц положил, в кассе без процента снял

больше ничего тут делать не буду

А на горячку зверталися? В тарифах ясно вказано - 5 грн до 10000 та 0,5% від 10000,01
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 12:36

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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2024 23:05

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Вони б ще купюри нормальні віддавали. Нові ніяк не хочуть давати. Дають зазвичай 2001-2006 р. не в дуже гарному стані, коли просиш замінити на більш прийнятні, бурчать що до цього взагалі 1996 рік тільки давали. Причому один раз бачила, що хлам в касу приносила їхня ж співробітниця, вносила на якийсь свій рахунок.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 06:44

  lara_08 написав:
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☑️ 50 000 грн в місяць на поточний рахунок;
☑️ 200 000 грн в місяць з розміщенням на депозит на 3 місяці.

Вони б ще купюри нормальні віддавали. Нові ніяк не хочуть давати. Дають зазвичай 2001-2006 р. не в дуже гарному стані, коли просиш замінити на більш прийнятні, бурчать що до цього взагалі 1996 рік тільки давали. Причому один раз бачила, що хлам в касу приносила їхня ж співробітниця, вносила на якийсь свій рахунок.
в касі за наявності можна купляти/продавати . Це ж ринок , підходить або курс або готівка .
sens
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 23:30

  sens написав:
  lara_08 написав:
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$ - 37,69 грн
👉 Купуйте та зберігайте онлайн у застосунку:
☑️ 50 000 грн в місяць на поточний рахунок;
☑️ 200 000 грн в місяць з розміщенням на депозит на 3 місяці.

Вони б ще купюри нормальні віддавали. Нові ніяк не хочуть давати. Дають зазвичай 2001-2006 р. не в дуже гарному стані, коли просиш замінити на більш прийнятні, бурчать що до цього взагалі 1996 рік тільки давали. Причому один раз бачила, що хлам в касу приносила їхня ж співробітниця, вносила на якийсь свій рахунок.
в касі за наявності можна купляти/продавати . Це ж ринок , підходить або курс або готівка .

Ринок це в Райфі, де практично завжди нові купюри і курс норм без комісії за зняття готівки як в Кліринговому.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:15

  lara_08 написав:
  sens написав:*🔥 Курс валют ще знижено!*
$ - 37,69 грн
👉 Купуйте та зберігайте онлайн у застосунку:
☑️ 50 000 грн в місяць на поточний рахунок;
☑️ 200 000 грн в місяць з розміщенням на депозит на 3 місяці.

Вони б ще купюри нормальні віддавали. Нові ніяк не хочуть давати. Дають зазвичай 2001-2006 р. не в дуже гарному стані, коли просиш замінити на більш прийнятні, бурчать що до цього взагалі 1996 рік тільки давали. Причому один раз бачила, що хлам в касу приносила їхня ж співробітниця, вносила на якийсь свій рахунок.
в касі за наявності можна купляти/продавати . Це ж ринок , підходить або курс або готівка .[/quote]
Ринок це в Райфі, де практично завжди нові купюри і курс норм без комісії за зняття готівки як в Кліринговому.[/quote]
Ми міряємо по одному місті?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 10:44

Re: Кліринговий Дім

Це нормальна ситуація що депозитний рахунок не закрився до початку робочого дня? Перший раз таке бачу. Підтримка спокійного орієнтує про перерахування коштів на рахунок впродовж робочого дня
2XL
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