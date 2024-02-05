Кліринговий Дім

Питання.
Якщо переказувати з картки на рахунок в іншому банку (IBAN) через мобільний застосунок MyBank365, то комісія складе 5 грн. до 10000 грн. за кожний переказ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лют, 2024 17:28
Комісія за переказ
Питання.
Якщо переказувати з картки на рахунок в іншому банку (IBAN) через мобільний застосунок MyBank365, то комісія складе 5 грн. до 10000 грн. за кожний переказ?
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