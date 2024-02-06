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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 1.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
75%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 17:28

Комісія за переказ

Питання.
Якщо переказувати з картки на рахунок в іншому банку (IBAN) через мобільний застосунок MyBank365, то комісія складе 5 грн. до 10000 грн. за кожний переказ?
volny
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лют, 2024 20:02

  volny написав:Питання.
Якщо переказувати з картки на рахунок в іншому банку (IBAN) через мобільний застосунок MyBank365, то комісія складе 5 грн. до 10000 грн. за кожний переказ?

Напишіть,коли вам вдасться взагалі відправити в інший банк
sens
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Повідомлень: 15720
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Подякували: 857 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 10:10

  sens написав:
  volny написав:Питання.
Якщо переказувати з картки на рахунок в іншому банку (IBAN) через мобільний застосунок MyBank365, то комісія складе 5 грн. до 10000 грн. за кожний переказ?

Напишіть,коли вам вдасться взагалі відправити в інший банк

А що, хіба з цим є проблеми?
volny
 
Повідомлень: 197
З нами з: 17.11.09
Подякував: 33 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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  #<1 ... 16171819
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