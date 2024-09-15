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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

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Кліринговий Дім 2.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
60%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 00:29

Re: Кліринговий Дім

Плату за тариф мультивалютный так и планируете с 01.2025 вводить? 80 грн в месяц.

Жаль, придётся тогда закрывать у вас счёт.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 06:38

  Andrey2512 написав:Плату за тариф мультивалютный так и планируете с 01.2025 вводить? 80 грн в месяц.

Жаль, придётся тогда закрывать у вас счёт.

За віртуальний рахунок? Це тарифи чи новини??
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:42

sens тарифи у них на сайті, таке якщо чесно.

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Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 18:01

Re: Кліринговий Дім

Замовляйте будь-які товари з категорії «Електроніка» на OLX від 300 грн, оплачуйте замовлення вашою карткою Visa від АБ «Кліринговий Дім» і отримуйте безкоштовну доставку.

https://news.finance.ua/ua/korystuytesy ... ion_060924

Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa від Банку «Кліринговий Дім» по 30 вересня 2024 року.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 19:04

Re: Кліринговий Дім

досі зареєструватись через дію не дає, банк поганий
не можуть свій додаток півроку пофіксити
походу треба у відділення йти щоб відкрити рахунок

P.s. треба додатрк перезапускати після підпису в дії, і заходити заново, тоді спрацює.
Кл не дали ((
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:01

Re: Кліринговий Дім

А как долго у них зачисляются деньги по IBAN?

Скинул вчера с приватовского ФОП 200к чтобы конверт открыть, уже сутки прошли и до сих пор непонятно где они. Первый раз такое, на другие банки обычно до 2 часов даже если в 2 часа ночи перекидывать.
NDV
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