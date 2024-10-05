Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2024 23:22
NDV написав:
А как долго у них зачисляются деньги по IBAN?
Скинул вчера с приватовского ФОП 200к чтобы конверт открыть, уже сутки прошли и до сих пор непонятно где они. Первый раз такое, на другие банки обычно до 2 часов даже если в 2 часа ночи перекидывать.
Интересно чем будете забирать? Если бакс, то у них один мотлох, нормальных купюр не замечено. Можно конвертить тока в евро, их плохих в природе не бывает.
deneg net
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Додано: Чет 03 жов, 2024 10:15
Бакс в них білий, але нормальний. В Києві, щонайменш. Регулярно відкриваю тут конвертдепо, жодних проблем з видачею ще не було.
Solar_simfi
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Додано: Чет 03 жов, 2024 10:16
Solar_simfi написав:
Бакс в них білий, але нормальний. В Києві, щонайменш. Регулярно відкриваю тут конвертдепо, жодних проблем з видачею ще не було.
Якщо є ПУМБ,аваль чи приват - для чого "білий але нормальний"?
sens
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Додано: Чет 03 жов, 2024 12:47
sens написав: Solar_simfi написав:
Бакс в них білий, але нормальний. В Києві, щонайменш. Регулярно відкриваю тут конвертдепо, жодних проблем з видачею ще не було.
Якщо є ПУМБ,аваль чи приват - для чого "білий але нормальний"?
а шоо таке, дядьку? У вас залашився тільки чумайдан папіру у геліку?
Тут пересічний по 5..6 тачок папіру по банкам розсовує, навіть Кліря не буде зайвим
Amethyst
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Додано: Чет 03 жов, 2024 15:08
Amethyst написав: sens написав: Solar_simfi написав:
Бакс в них білий, але нормальний. В Києві, щонайменш. Регулярно відкриваю тут конвертдепо, жодних проблем з видачею ще не було.
Якщо є ПУМБ,аваль чи приват - для чого "білий але нормальний"?
а шоо таке, дядьку? У вас залашився тільки чумайдан папіру у геліку?
Тут пересічний по 5..6 тачок папіру по банкам розсовує, навіть Кліря не буде зайвим
якщо 100 - тількі нові і немає АЛЕ
якщо менше 100 , то будь-який рік окрім нижче 1999 і фізичний стан
sens
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Додано: Суб 05 жов, 2024 16:11
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nord
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