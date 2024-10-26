Кліринговий Дім

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2024 05:02
Та без разницы, я в нале его оставлять не буду)
Кто-то читал что там по тарифам новым сегодня присылали, у меня оповещение из апки не открылось, а лазить искать было лень...
Нашел, комиссия за покупку ценных бумаг за кредитные средства
Додано: Суб 26 жов, 2024 06:59
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