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банках (гарне і погане) / Кліринговий Дім Кліринговий Дім + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 21222324 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Кліринговий Дім 2.2 5 5 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 60% 3 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 0 0 Всього голосів : 5 Додано: Вів 15 жов, 2024 16:23 Solar_simfi Так, скоротив до БГ. Visky

Повідомлень: 1288 З нами з: 27.04.10 Подякував: 110 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2024 05:02 deneg net написав: NDV написав: А как долго у них зачисляются деньги по IBAN?



Скинул вчера с приватовского ФОП 200к чтобы конверт открыть, уже сутки прошли и до сих пор непонятно где они. Первый раз такое, на другие банки обычно до 2 часов даже если в 2 часа ночи перекидывать. А как долго у них зачисляются деньги по IBAN?Скинул вчера с приватовского ФОП 200к чтобы конверт открыть, уже сутки прошли и до сих пор непонятно где они. Первый раз такое, на другие банки обычно до 2 часов даже если в 2 часа ночи перекидывать.

Интересно чем будете забирать? Если бакс, то у них один мотлох, нормальных купюр не замечено. Можно конвертить тока в евро, их плохих в природе не бывает. Интересно чем будете забирать? Если бакс, то у них один мотлох, нормальных купюр не замечено. Можно конвертить тока в евро, их плохих в природе не бывает.



Та без разницы, я в нале его оставлять не буду)



Кто-то читал что там по тарифам новым сегодня присылали, у меня оповещение из апки не открылось, а лазить искать было лень...



Нашел, комиссия за покупку ценных бумаг за кредитные средства Та без разницы, я в нале его оставлять не буду)Кто-то читал что там по тарифам новым сегодня присылали, у меня оповещение из апки не открылось, а лазить искать было лень...Нашел, комиссия за покупку ценных бумаг за кредитные средства NDV

Повідомлень: 204 З нами з: 09.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 26 жов, 2024 06:59

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