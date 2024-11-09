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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Кліринговий Дім 2.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
60%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 16:23

Solar_simfi Так, скоротив до БГ.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 05:02

  deneg net написав:
  NDV написав:А как долго у них зачисляются деньги по IBAN?

Скинул вчера с приватовского ФОП 200к чтобы конверт открыть, уже сутки прошли и до сих пор непонятно где они. Первый раз такое, на другие банки обычно до 2 часов даже если в 2 часа ночи перекидывать.

Интересно чем будете забирать? Если бакс, то у них один мотлох, нормальных купюр не замечено. Можно конвертить тока в евро, их плохих в природе не бывает.


Та без разницы, я в нале его оставлять не буду)

Кто-то читал что там по тарифам новым сегодня присылали, у меня оповещение из апки не открылось, а лазить искать было лень...

Нашел, комиссия за покупку ценных бумаг за кредитные средства
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 17:41

Re: Кліринговий Дім

Завітайте на avrora.ua та купуйте товари українських виробників, скориставшись карткою Visa від Банку «Кліринговий Дім».
Оформлюйте замовлення від 200 грн одним чеком (обов'язково додайте хоча б один товар із програми ««Національний кешбек»), оплачуйте покупку збереженою карткою — і отримайте безкоштовну доставку на своє замовлення.

Пропозиція діє з 1 до 24 листопада 2024 року включно.
https://clhs.com.ua/ua/news/pidtrimujte ... im-ta-visa
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:56

(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну).
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