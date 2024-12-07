Кліринговий Дім

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2024 20:14
Остання третя порція на Борисоглібській теж була синіми. Щось у лісі здохло
Додано: Суб 07 гру, 2024 08:37
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