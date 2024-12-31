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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 2.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 18:16

Сьогодні вперше в цьому банку отримав 2 кілодолара синіми
Solar_simfi
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Повідомлень: 2393
З нами з: 10.08.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 349 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 20:14

Остання третя порція на Борисоглібській теж була синіми. Щось у лісі здохло
Solar_simfi
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Повідомлень: 2393
З нами з: 10.08.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 349 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 00:15

  Solar_simfi написав:Остання третя порція на Борисоглібській теж була синіми. Щось у лісі здохло

Пощастило. Мені цього тижня білими видали, добре хоч не 96 року і без штампів, бо якось і таке було
l_e_x
 
Повідомлень: 147
З нами з: 04.07.14
Подякував: 45 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 21:08

Для інфо.
Сьогодні на Борисоглібській видали білими, але гарної якості (2006 рік).
Попередньо замовляти готівку не потрібно.
neo4nixdorf
 
Повідомлень: 3
З нами з: 21.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 04:55

С 1 января комиссию за обслуживание не передумали вводить как год назад?
NDV
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Повідомлень: 220
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 17:37

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nord
 
Повідомлень: 535
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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