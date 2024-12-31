Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2024 18:16
Сьогодні вперше в цьому банку отримав 2 кілодолара синіми
Solar_simfi
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Додано: Сер 04 гру, 2024 20:14
Остання третя порція на Борисоглібській теж була синіми. Щось у лісі здохло
Solar_simfi
Повідомлень: 2393
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Додано: Нед 08 гру, 2024 00:15
Solar_simfi написав:
Остання третя порція на Борисоглібській теж була синіми. Щось у лісі здохло
Пощастило. Мені цього тижня білими видали, добре хоч не 96 року і без штампів, бо якось і таке було
l_e_x
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Додано: Пон 16 гру, 2024 21:08
Для інфо.
Сьогодні на Борисоглібській видали білими, але гарної якості (2006 рік). Попередньо замовляти готівку не потрібно.
neo4nixdorf
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Додано: Суб 21 гру, 2024 04:55
С 1 января комиссию за обслуживание не передумали вводить как год назад?
NDV
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Додано: Вів 31 гру, 2024 17:37
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nord
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