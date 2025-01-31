Кліринговий Дім

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2024 20:14
Остання третя порція на Борисоглібській теж була синіми. Щось у лісі здохло
Додано: Нед 08 гру, 2024 00:15
Додано: Пон 16 гру, 2024 21:08
Для інфо.
Сьогодні на Борисоглібській видали білими, але гарної якості (2006 рік).
Попередньо замовляти готівку не потрібно.
Додано: Суб 21 гру, 2024 04:55
С 1 января комиссию за обслуживание не передумали вводить как год назад?
Додано: П'ят 31 січ, 2025 18:47
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