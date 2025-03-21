RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 2.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:32

nord

у них как то можно потом забрать средства без посещения отделения?
Помнится раньше что p2p, что СЭП с комисом были
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2856
З нами з: 19.03.09
Подякував: 159 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:52

emetaЗображенняЗображенняЗображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29035
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2433 раз.
Подякували: 3427 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 08:52

Конверты

В Клірдомі все стабільно: на Борисоглібській білі, але в гарному стані. Відкрив наступний конверт по 41.50. Віритиму в вітчизняну банківську систему ще 94 дні )
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2396
З нами з: 10.08.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 01:57

(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну).
Тримайте багаторазовий промокод TM26XRG.
Промо-код потрібно ввести у поле «Промо-код» при оформленні заявки на участь в акції «Бонус до депозиту»: https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/.
Якщо вкажете цей промокод при оформленні бонусу від Мінфіну, то гарантовано отримаєте додатково +100.00 гривень до суми бонусу.
nord
 
Повідомлень: 567
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alibob і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.