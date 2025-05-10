RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 2.5 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:32

nord

у них как то можно потом забрать средства без посещения отделения?
Помнится раньше что p2p, что СЭП с комисом были
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2871
З нами з: 19.03.09
Подякував: 164 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:52

emetaЗображенняЗображенняЗображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29868
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2484 раз.
Подякували: 3482 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 08:52

Конверты

В Клірдомі все стабільно: на Борисоглібській білі, але в гарному стані. Відкрив наступний конверт по 41.50. Віритиму в вітчизняну банківську систему ще 94 дні )
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2401
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 07:22

(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну).
Тримайте багаторазовий промокод TM26XRG.
Промо-код потрібно ввести у поле «Промо-код» при оформленні заявки на участь в акції «Бонус до депозиту»: https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/.
Якщо вкажете цей промокод при оформленні бонусу від Мінфіну, то гарантовано отримаєте додатково +100.00 гривень до суми бонусу.
nord
 
Повідомлень: 577
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8536)
10.05.2025 01:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.