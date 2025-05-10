Кліринговий Дім

nord
у них как то можно потом забрать средства без посещения отделения?
Помнится раньше что p2p, что СЭП с комисом были
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 лют, 2025 20:32
nord
у них как то можно потом забрать средства без посещения отделения?
Помнится раньше что p2p, что СЭП с комисом были
Додано: Сер 19 бер, 2025 08:52
Конверты
В Клірдомі все стабільно: на Борисоглібській білі, але в гарному стані. Відкрив наступний конверт по 41.50. Віритиму в вітчизняну банківську систему ще 94 дні )
Додано: Суб 10 тра, 2025 07:22
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