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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:52
Після перебранчування були видані % у $ у львівському відділенні в повному обсязі!
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Gonzik
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