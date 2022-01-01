RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Комерційний Індустріальний Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:52

Після перебранчування були видані % у $ у львівському відділенні в повному обсязі!
Gonzik
 
Повідомлень: 15
З нами з: 20.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 96, 97, 98
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
974 290465
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 бер, 2022 09:17
omb
Банк Український Капітал
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
2 89
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 бер, 2022 08:49
Gonzik
Львів Банк 1, 2, 3
V2 » П'ят 28 січ, 2022 13:34
20 345
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 бер, 2022 08:19
keep

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.