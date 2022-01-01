|
|
|
Комерційний Індустріальний Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:52
Після перебранчування були видані % у $ у львівському відділенні в повному обсязі!
-
Gonzik
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 бер, 2022 07:35
Привет , а как дела с переводами p2p лимит и комиссия если с киб на альфу ?
P.s и в кассе можно ли снять сразу 20к ?
-
diplomnet
-
-
- Повідомлень: 1876
- З нами з: 03.03.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 чер, 2022 19:09
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13594
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 1225 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Сер 08 чер, 2022 19:15
+ у них акция со скретч картами от 0,5 до 2%
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 465
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 чер, 2022 19:50
greenozon написав:
https://cib.com.ua/uploads/files/Depozyty/0806/Stavky%20FO_2022%2006%2008.pdf
18.25% на 3-6 місяців
4ий прибув в полк
но сразу становится на первую позицию)
там 18,75% если онлайн
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 4647
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1179 раз.
- Подякували: 717 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3064
|1307957
|
|
|26
|52249
|
|
|21
|25049
|
|