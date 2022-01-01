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Обслуговування в українських
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Комерційний
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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 08:52

Після перебранчування були видані % у $ у львівському відділенні в повному обсязі!
Gonzik
 
Повідомлень: 16
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 07:35

Привет , а как дела с переводами p2p лимит и комиссия если с киб на альфу ?

P.s и в кассе можно ли снять сразу 20к ?
diplomnet
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Повідомлень: 1876
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Подякував: 10 раз.
Подякували: 139 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:09

https://cib.com.ua/uploads/files/Depozy ... 6%2008.pdf

18.25% на 3-6 місяців

4ий прибув в полк :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:15

Re: Комерційний Індустріальний Банк

+ у них акция со скретч картами от 0,5 до 2%
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:50

  greenozon написав:https://cib.com.ua/uploads/files/Depozyty/0806/Stavky%20FO_2022%2006%2008.pdf

18.25% на 3-6 місяців

4ий прибув в полк :)

но сразу становится на первую позицию)
там 18,75% если онлайн
Ромасик
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Повідомлень: 4647
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