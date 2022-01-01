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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 08:52
Після перебранчування були видані % у $ у львівському відділенні в повному обсязі!
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Gonzik
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Додано: Чет 31 бер, 2022 07:35
Привет , а как дела с переводами p2p лимит и комиссия если с киб на альфу ?
P.s и в кассе можно ли снять сразу 20к ?
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diplomnet
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Додано: Сер 08 чер, 2022 19:09
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greenozon
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Додано: Сер 08 чер, 2022 19:15
+ у них акция со скретч картами от 0,5 до 2%
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wtf
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Додано: Сер 08 чер, 2022 19:50
greenozon написав:
https://cib.com.ua/uploads/files/Depozyty/0806/Stavky%20FO_2022%2006%2008.pdf
18.25% на 3-6 місяців
4ий прибув в полк
но сразу становится на первую позицию)
там 18,75% если онлайн
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Ромасик
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Додано: Чет 09 чер, 2022 02:08
а хто попередні три в цьому полку?
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Andey
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Додано: Чет 09 чер, 2022 04:57
Andey написав:
а хто попередні три в цьому полку?
Украинский Капитал, Глобус , Альянс
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sens
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