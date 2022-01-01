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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:55

  Djus написав:
  sens написав:
  Andey написав:а хто попередні три в цьому полку?

Украинский Капитал, Глобус , Альянс

Ещё Сич и Укрбудинвестбанк. В Сич 19% на месяц.

А я только с Сича деньги вынес.
Влошился сегодня в КИБ. Скретч карта не участвует в этих акицонных 3-6 мес 18%.
Народу в отделении нет, одна тетка пришла - если валюту без проблем выдали. В УкрКап то движ нормальный. Валюта тоже есть.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:05

Re: Комерційний Індустріальний Банк

  Djus написав:В Сич 19% на месяц.

не страшно туда нести? у них 4млрд кредитов рефинанса от нбу вложенных в облигации. при том что выдано кредитов юр лицам на 1 млрд и физ на 100к
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:07

Re: Комерційний Індустріальний Банк

  THB написав:квитахи о снятии в другом банке

квитанция снятия с карты в банкомате подойдет?
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:15

  sens написав:
  Andey написав:а хто попередні три в цьому полку?

Украинский Капитал, Глобус , Альянс

В альянсе светит максимум 14,75 или я не туда смотрю?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:16

  wtf написав:
  THB написав:квитахи о снятии в другом банке

квитанция снятия с карты в банкомате подойдет?

Год назад у меня проходило,отксерила 6 банкоматовских чека и ок. Стоит наверное взять с собой карты с которых снимали деньги,типа показать,что ваши. Ну а так без проблем.
THB
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:44

Re: Комерційний Індустріальний Банк

у них есть бесплатный выход в грн на случай если депо упадет в конце срока на карту а отделение/банкомат недоступны?
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 13:57

  wtf написав:у них есть бесплатный выход в грн на случай если депо упадет в конце срока на карту а отделение/банкомат недоступны?

Нет, только касса/банкомат.
lloydbanksua
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