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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 чер, 2022 12:55
Djus написав: sens написав: Andey написав:
а хто попередні три в цьому полку?
Украинский Капитал, Глобус , Альянс
Ещё Сич и Укрбудинвестбанк. В Сич 19% на месяц.
А я только с Сича деньги вынес.
Влошился сегодня в КИБ. Скретч карта не участвует в этих акицонных 3-6 мес 18%.
Народу в отделении нет, одна тетка пришла - если валюту без проблем выдали. В УкрКап то движ нормальный. Валюта тоже есть.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 13:05
Djus написав:
В Сич 19% на месяц.
не страшно туда нести? у них 4млрд кредитов рефинанса от нбу вложенных в облигации. при том что выдано кредитов юр лицам на 1 млрд и физ на 100к
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Додано: Чет 09 чер, 2022 13:07
THB написав:
квитахи о снятии в другом банке
квитанция снятия с карты в банкомате подойдет?
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Додано: Чет 09 чер, 2022 13:15
sens написав: Andey написав:
а хто попередні три в цьому полку?
Украинский Капитал, Глобус , Альянс
В альянсе светит максимум 14,75 или я не туда смотрю?
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Додано: Чет 09 чер, 2022 13:16
wtf написав: THB написав:
квитахи о снятии в другом банке
квитанция снятия с карты в банкомате подойдет?
Год назад у меня проходило,отксерила 6 банкоматовских чека и ок. Стоит наверное взять с собой карты с которых снимали деньги,типа показать,что ваши. Ну а так без проблем.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 13:44
у них есть бесплатный выход в грн на случай если депо упадет в конце срока на карту а отделение/банкомат недоступны?
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wtf
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Додано: Чет 09 чер, 2022 13:57
wtf написав:
у них есть бесплатный выход в грн на случай если депо упадет в конце срока на карту а отделение/банкомат недоступны?
Нет, только касса/банкомат.
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Додано: Чет 09 чер, 2022 14:33
Djus написав:
В Сич 19% на месяц.
я в Сича 19% не вижу. 18+0,5
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Додано: Чет 09 чер, 2022 14:46
Ромасик написав: Djus написав:
В Сич 19% на месяц.
я в Сича 19% не вижу. 18+0,5
Зранку 100% було 19% на 1 міс! поміняли гандураси тишком нишком на 18%!
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