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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 чер, 2022 20:41
lloydbanksua написав: wtf написав:
у них есть бесплатный выход в грн на случай если депо упадет в конце срока на карту а отделение/банкомат недоступны?
Нет, только касса/банкомат.
через схематоз, как бы даже не с кредиткой онли
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cohan
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Чет 09 чер, 2022 20:40
cohan
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