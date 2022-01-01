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Обслуговування в українських
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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Комерційний Індустріальний Банк 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:41

  lloydbanksua написав:
  wtf написав:у них есть бесплатный выход в грн на случай если депо упадет в конце срока на карту а отделение/банкомат недоступны?

Нет, только касса/банкомат.


через схематоз, как бы даже не с кредиткой онли
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 18:22

  Djus написав:
  sens написав:
  Andey написав:а хто попередні три в цьому полку?

Украинский Капитал, Глобус , Альянс

Ещё Сич и Укрбудинвестбанк. В Сич 19% на месяц.

Цей список відповідає списку залізших в рефінанс:
  Shaman написав:а вот банки, у кого доля рефинанса превышает 50% от всех гривневых обязательств на 01.05
Банк 3/4 - 75%, строго по названию
АТ "КІБ" 59%
АТ "БАНК СІЧ" 54%
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 52%
АТ "РВС БАНК" 66%
АТ "КРИСТАЛБАНК" 51%
АТ "БАНК АВАНГАРД" 56%
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 60%
АТ "СКАЙ БАНК" 50%
АТ "МетаБанк" 50%
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" не пишу - там совсем странные цифры
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:23

Re: Комерційний Індустріальний Банк

  Ой+ написав:АТ "КІБ" 59%

а можно ссылку на ту таблицу?
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 19:37

wtf
Це форумчанин, якого я процитував, на гілці "Байки про банки і не тільки...." надав розрахунки. Клацайте по якорю - перекине на джерело.
Взагалі невесела таблиця, для мене зокрема. Ще в кінці минулого року заліз у валюті в КІБ на понад 2 роки і ще в одну банку на ще довше. Тепер тільки споглядати на їхнє барахтання. А ще якщо вони в клієнти фонду, то зразу 20% вкладу накривається на курсовій різниці в кращому випадку.
Ой+
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