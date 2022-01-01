|
|
|
Комерційний Індустріальний Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 чер, 2022 20:41
lloydbanksua написав: wtf написав:
у них есть бесплатный выход в грн на случай если депо упадет в конце срока на карту а отделение/банкомат недоступны?
Нет, только касса/банкомат.
через схематоз, как бы даже не с кредиткой онли
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3949
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 чер, 2022 18:22
Djus написав: sens написав: Andey написав:
а хто попередні три в цьому полку?
Украинский Капитал, Глобус , Альянс
Ещё Сич и Укрбудинвестбанк. В Сич 19% на месяц.
Цей список відповідає списку залізших в рефінанс:
Shaman написав:
а вот банки, у кого доля рефинанса превышает 50% от всех гривневых обязательств на 01.05
Банк 3/4 - 75%, строго по названию
АТ "КІБ" 59%
АТ "БАНК СІЧ" 54%
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 52%
АТ "РВС БАНК" 66%
АТ "КРИСТАЛБАНК" 51%
АТ "БАНК АВАНГАРД" 56%
АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 60%
АТ "СКАЙ БАНК" 50%
АТ "МетаБанк" 50%
АТ "Український банк реконструкції та розвитку" не пишу - там совсем странные цифры
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5134
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:23
Ой+ написав:
АТ "КІБ" 59%
а можно ссылку на ту таблицу?
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 485
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 чер, 2022 19:37
wtf
Це форумчанин, якого я процитував, на гілці "Байки про банки і не тільки...." надав розрахунки. Клацайте по якорю - перекине на джерело.
Взагалі невесела таблиця, для мене зокрема. Ще в кінці минулого року заліз у валюті в КІБ на понад 2 роки і ще в одну банку на ще довше. Тепер тільки споглядати на їхнє барахтання. А ще якщо вони в клієнти фонду, то зразу 20% вкладу накривається на курсовій різниці в кращому випадку.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 5134
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1697
|1058135
|
|
|3130
|1326865
|
|
|58
|14654
|
Суб 11 чер, 2022 11:52
wtf
|