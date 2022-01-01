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Обслуговування в українських
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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Комерційний Індустріальний Банк 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:41

  lloydbanksua написав:
  wtf написав:у них есть бесплатный выход в грн на случай если депо упадет в конце срока на карту а отделение/банкомат недоступны?

Нет, только касса/банкомат.


через схематоз, как бы даже не с кредиткой онли
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 19:34

На Лівобережці на місці сберроса уже КамІн.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 20:57

  ScaryBee написав:На Лівобережці на місці сберроса уже КамІн.


на правобережци теж

теперь на Минской чи то Варшавськой флеш-рояль практически, Альянса не хватает только
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 04:59

У этого банка горячая линия вообще работает? Активировать надо карту, звонил, звонил, даже в три часа ночи, но всё равно всё то же "все операторы заняты". Как теперь карту активировать?
candidat
 
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