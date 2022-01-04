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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 чер, 2022 20:41
lloydbanksua написав: wtf написав:
у них есть бесплатный выход в грн на случай если депо упадет в конце срока на карту а отделение/банкомат недоступны?
Нет, только касса/банкомат.
через схематоз, как бы даже не с кредиткой онли
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cohan
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Додано: Чет 30 чер, 2022 19:34
На Лівобережці на місці сберроса уже КамІн.
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ScaryBee
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Додано: П'ят 08 лип, 2022 20:57
ScaryBee написав:
На Лівобережці на місці сберроса уже КамІн.
на правобережци теж
теперь на Минской чи то Варшавськой флеш-рояль практически, Альянса не хватает только
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Додано: Сер 10 сер, 2022 04:59
У этого банка горячая линия вообще работает? Активировать надо карту, звонил, звонил, даже в три часа ночи, но всё равно всё то же "все операторы заняты". Как теперь карту активировать?
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candidat
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Додано: Сер 10 сер, 2022 07:59
Дозвонился таки с утра до горячей линии, активировали карту и сообщают, мол, сейчас придет смс с пин-кодом. Через несколько минут приходит смс, и время поступления отображается 13:25, хотя на тот момент было только 07:25. Чё за фокусы - смски из будущего?
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Додано: Сер 10 сер, 2022 08:06
candidat написав:
Дозвонился таки с утра до горячей линии, активировали карту и сообщают, мол, сейчас придет смс с пин-кодом. Через несколько минут приходит смс, и время поступления отображается 13:25, хотя на тот момент было только 07:25. Чё за фокусы - смски из будущего?
Это банк будущего, а не просто так.
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Додано: Сер 10 сер, 2022 13:57
candidat а по какому телефону Вы звонили?
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Marica
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