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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 сер, 2022 23:04
candidat написав:
Загадки малость продолжились. По этому же номеру с той же целью звонил родственник. Так у него время поступления смс отображается правильно. А мне при регистрации в банкинге опять пришла смс из будущего. У КИБа какие-то претензии к моему телефону? о_О
маршрутизация
на ваш дешевле через али-бАбу, вот и шлют, исправлять лень - затронет другое
candidat написав:
Ещё одна закадка от КИБ. Прихожу недавно в новое отделение, занятое после другого банка. На входе банкомат, на банкомате бумажка, что он не работает. У сотрудника узнаю, мол, банкомат не наш. А чё, так можно было: купить/арендовать отделение без стоящего в нем банкомата? А банкомат там будет как украшение интерьера? Или Фонд не желает тратиться на складирование, так КИБ пока побудет хранилищем чужого барахла?
ну вы ж не перегибайте, с чего бы банку продавать / покупать левый банкомат, а обслуживать кто? - там же софт разный
была статейка года три назад, говорили - спецом покупают/арендуют помещения из под бывших банков
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cohan
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Додано: Нед 28 сер, 2022 18:06
Скажите, как в этой банке с выдачей доллара?
Какие мысли на счёт социального доллара?
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la9
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Додано: Нед 28 сер, 2022 19:45
la9 написав:
Скажите, как в этой банке с выдачей доллара?
Какие мысли на счёт социального доллара?
до войны норм выдавали
социальный оформил. 50400 1350 + сдача
для ИБ надо 50 карточка + 10 в мес
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cohan
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