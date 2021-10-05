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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Комерційний Індустріальний Банк 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 23:04

  candidat написав:Загадки малость продолжились. По этому же номеру с той же целью звонил родственник. Так у него время поступления смс отображается правильно. А мне при регистрации в банкинге опять пришла смс из будущего. У КИБа какие-то претензии к моему телефону? о_О


маршрутизация
на ваш дешевле через али-бАбу, вот и шлют, исправлять лень - затронет другое

  candidat написав:Ещё одна закадка от КИБ. Прихожу недавно в новое отделение, занятое после другого банка. На входе банкомат, на банкомате бумажка, что он не работает. У сотрудника узнаю, мол, банкомат не наш. А чё, так можно было: купить/арендовать отделение без стоящего в нем банкомата? А банкомат там будет как украшение интерьера? Или Фонд не желает тратиться на складирование, так КИБ пока побудет хранилищем чужого барахла?


ну вы ж не перегибайте, с чего бы банку продавать / покупать левый банкомат, а обслуживать кто? - там же софт разный

была статейка года три назад, говорили - спецом покупают/арендуют помещения из под бывших банков
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 18:06

Скажите, как в этой банке с выдачей доллара?
Какие мысли на счёт социального доллара?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 19:45

  la9 написав:Скажите, как в этой банке с выдачей доллара?
Какие мысли на счёт социального доллара?


до войны норм выдавали
социальный оформил. 50400 1350 + сдача
для ИБ надо 50 карточка + 10 в мес
cohan
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