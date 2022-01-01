Комерційний Індустріальний Банк

candidat написав:Загадки малость продолжились. По этому же номеру с той же целью звонил родственник. Так у него время поступления смс отображается правильно. А мне при регистрации в банкинге опять пришла смс из будущего. У КИБа какие-то претензии к моему телефону? о_О
маршрутизация на ваш дешевле через али-бАбу, вот и шлют, исправлять лень - затронет другое
candidat написав:Ещё одна закадка от КИБ. Прихожу недавно в новое отделение, занятое после другого банка. На входе банкомат, на банкомате бумажка, что он не работает. У сотрудника узнаю, мол, банкомат не наш. А чё, так можно было: купить/арендовать отделение без стоящего в нем банкомата? А банкомат там будет как украшение интерьера? Или Фонд не желает тратиться на складирование, так КИБ пока побудет хранилищем чужого барахла?
ну вы ж не перегибайте, с чего бы банку продавать / покупать левый банкомат, а обслуживать кто? - там же софт разный
была статейка года три назад, говорили - спецом покупают/арендуют помещения из под бывших банков
candidat написав:Ещё одна закадка от КИБ. Прихожу недавно в новое отделение, занятое после другого банка. На входе банкомат, на банкомате бумажка, что он не работает. У сотрудника узнаю, мол, банкомат не наш. А чё, так можно было: купить/арендовать отделение без стоящего в нем банкомата? А банкомат там будет как украшение интерьера? Или Фонд не желает тратиться на складирование, так КИБ пока побудет хранилищем чужого барахла?
ну вы ж не перегибайте, с чего бы банку продавать / покупать левый банкомат, а обслуживать кто? - там же софт разный
была статейка года три назад, говорили - спецом покупают/арендуют помещения из под бывших банков
Так а что будет дальше? Чужой банкомат так и будет там стоять?КИБу не нужен свой банкомат? Куда он будет его ставить?
candidat написав:Ещё одна закадка от КИБ. Прихожу недавно в новое отделение, занятое после другого банка. На входе банкомат, на банкомате бумажка, что он не работает. У сотрудника узнаю, мол, банкомат не наш. А чё, так можно было: купить/арендовать отделение без стоящего в нем банкомата? А банкомат там будет как украшение интерьера? Или Фонд не желает тратиться на складирование, так КИБ пока побудет хранилищем чужого барахла?
ну вы ж не перегибайте, с чего бы банку продавать / покупать левый банкомат, а обслуживать кто? - там же софт разный
была статейка года три назад, говорили - спецом покупают/арендуют помещения из под бывших банков
Так а что будет дальше? Чужой банкомат так и будет там стоять?КИБу не нужен свой банкомат? Куда он будет его ставить?
cohan написав:а я, кстати, не припоминаю у него банкоматов https://cib.com.ua/uk/offices и тут нет, сходу на найти может как в Альянсе - своих просто нет?
Подозреваю, что всё-таки есть, ибо в тарифах к картам есть пункт Отримання готівки в касах та банкоматах КІБ. Хотя, честно говоря, тоже не помню, был ли банкомат в другом отделении, в которое приходил в январе.