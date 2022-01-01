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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456>

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Комерційний Індустріальний Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 23:04

  candidat написав:Загадки малость продолжились. По этому же номеру с той же целью звонил родственник. Так у него время поступления смс отображается правильно. А мне при регистрации в банкинге опять пришла смс из будущего. У КИБа какие-то претензии к моему телефону? о_О


маршрутизация
на ваш дешевле через али-бАбу, вот и шлют, исправлять лень - затронет другое

  candidat написав:Ещё одна закадка от КИБ. Прихожу недавно в новое отделение, занятое после другого банка. На входе банкомат, на банкомате бумажка, что он не работает. У сотрудника узнаю, мол, банкомат не наш. А чё, так можно было: купить/арендовать отделение без стоящего в нем банкомата? А банкомат там будет как украшение интерьера? Или Фонд не желает тратиться на складирование, так КИБ пока побудет хранилищем чужого барахла?


ну вы ж не перегибайте, с чего бы банку продавать / покупать левый банкомат, а обслуживать кто? - там же софт разный

была статейка года три назад, говорили - спецом покупают/арендуют помещения из под бывших банков
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 18:06

Скажите, как в этой банке с выдачей доллара?
Какие мысли на счёт социального доллара?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 19:45

  la9 написав:Скажите, как в этой банке с выдачей доллара?
Какие мысли на счёт социального доллара?


до войны норм выдавали
социальный оформил. 50400 1350 + сдача
для ИБ надо 50 карточка + 10 в мес
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 01:50

  cohan написав:
  la9 написав:Скажите, как в этой банке с выдачей доллара?
Какие мысли на счёт социального доллара?


до войны норм выдавали
социальный оформил. 50400 1350 + сдача
для ИБ надо 50 карточка + 10 в мес

10 - это смс?
У меня грн депо здесь, заканчивается скоро, ежемесячных поборов нет
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 07:24

  la9 написав:
  cohan написав:
  la9 написав:Скажите, как в этой банке с выдачей доллара?
Какие мысли на счёт социального доллара?


до войны норм выдавали
социальный оформил. 50400 1350 + сдача
для ИБ надо 50 карточка + 10 в мес

10 - это смс?
У меня грн депо здесь, заканчивается скоро, ежемесячных поборов нет

да
ну хз может у вас депозитка какая, а мне старт впарили
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 03:25

  cohan написав:
  candidat написав:Ещё одна закадка от КИБ. Прихожу недавно в новое отделение, занятое после другого банка. На входе банкомат, на банкомате бумажка, что он не работает. У сотрудника узнаю, мол, банкомат не наш. А чё, так можно было: купить/арендовать отделение без стоящего в нем банкомата? А банкомат там будет как украшение интерьера? Или Фонд не желает тратиться на складирование, так КИБ пока побудет хранилищем чужого барахла?


ну вы ж не перегибайте, с чего бы банку продавать / покупать левый банкомат, а обслуживать кто? - там же софт разный

была статейка года три назад, говорили - спецом покупают/арендуют помещения из под бывших банков

Так а что будет дальше? Чужой банкомат так и будет там стоять?КИБу не нужен свой банкомат? Куда он будет его ставить?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:51

  candidat написав:
  cohan написав:
  candidat написав:Ещё одна закадка от КИБ. Прихожу недавно в новое отделение, занятое после другого банка. На входе банкомат, на банкомате бумажка, что он не работает. У сотрудника узнаю, мол, банкомат не наш. А чё, так можно было: купить/арендовать отделение без стоящего в нем банкомата? А банкомат там будет как украшение интерьера? Или Фонд не желает тратиться на складирование, так КИБ пока побудет хранилищем чужого барахла?


ну вы ж не перегибайте, с чего бы банку продавать / покупать левый банкомат, а обслуживать кто? - там же софт разный

была статейка года три назад, говорили - спецом покупают/арендуют помещения из под бывших банков

Так а что будет дальше? Чужой банкомат так и будет там стоять?КИБу не нужен свой банкомат? Куда он будет его ставить?


а я, кстати, не припоминаю у него банкоматов
https://cib.com.ua/uk/offices и тут нет, сходу на найти
может как в Альянсе - своих просто нет?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:51

нові депо ставки із 1 вересня
https://cib.com.ua/uploads/files/Depozy ... 9%2001.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 05:19

  cohan написав:а я, кстати, не припоминаю у него банкоматов
https://cib.com.ua/uk/offices и тут нет, сходу на найти
может как в Альянсе - своих просто нет?

Подозреваю, что всё-таки есть, ибо в тарифах к картам есть пункт Отримання готівки в касах та банкоматах КІБ.
Хотя, честно говоря, тоже не помню, был ли банкомат в другом отделении, в которое приходил в январе.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:07

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Здається був банкомат у відділенні десь в районі академмістечка в тій стороні
Але я в ньому не зміг пін змінити )
Вийшло чи в банкоматі укргаз чи євронет
Вже точно не пригадаю
Давно це було
chelavek
 
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