cohan написав:а я, кстати, не припоминаю у него банкоматов https://cib.com.ua/uk/offices и тут нет, сходу на найти может как в Альянсе - своих просто нет?
Подозреваю, что всё-таки есть, ибо в тарифах к картам есть пункт Отримання готівки в касах та банкоматах КІБ. Хотя, честно говоря, тоже не помню, был ли банкомат в другом отделении, в которое приходил в январе.
спецом спросил только что вот, есть только в главном отделении и то не факт )) так что таки да, банкоматы чужие
"Комерційний індустріальний банк" (КІБ, працює під вивіскою Cominbank) погасив 2,9 млрд грн кредитів рефінансування Національного банку України (НБУ), які різко подорожчали після підвищення облікової ставки НБУ з 10% до 25%. Про це UBR.ua повідомили у КІБ. Раніше керівництво КІБ оголосило про рішення достроково погасити кредит, розмір якого навесні становив 4,2 млрд гривень. Зазначається, що станом на 17 жовтня вже погашено 2,9 млрд грн. Ще 40 млн гривень планують погасити до кінця місяця, тоді залишок з рефінансу від НБУ становитиме 1,25 млрд гривень. https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... 3-mlrd-grn