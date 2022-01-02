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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

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Комерційний Індустріальний Банк 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:10

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Сайт пише що є на Антоновича і Предслав‘янській
chelavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:59

  candidat написав:
  cohan написав:а я, кстати, не припоминаю у него банкоматов
https://cib.com.ua/uk/offices и тут нет, сходу на найти
может как в Альянсе - своих просто нет?

Подозреваю, что всё-таки есть, ибо в тарифах к картам есть пункт Отримання готівки в касах та банкоматах КІБ.
Хотя, честно говоря, тоже не помню, был ли банкомат в другом отделении, в которое приходил в январе.


спецом спросил только что вот, есть только в главном отделении и то не факт ))
так что таки да, банкоматы чужие
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:15

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Може вибереться?
"Комерційний індустріальний банк" (КІБ, працює під вивіскою Cominbank) погасив 2,9 млрд грн кредитів рефінансування Національного банку України (НБУ), які різко подорожчали після підвищення облікової ставки НБУ з 10% до 25%. Про це UBR.ua повідомили у КІБ.
Раніше керівництво КІБ оголосило про рішення достроково погасити кредит, розмір якого навесні становив 4,2 млрд гривень.
Зазначається, що станом на 17 жовтня вже погашено 2,9 млрд грн. Ще 40 млн гривень планують погасити до кінця місяця, тоді залишок з рефінансу від НБУ становитиме 1,25 млрд гривень. https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... 3-mlrd-grn
Ой+
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