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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:10
Re: Комерційний Індустріальний Банк
Сайт пише що є на Антоновича і Предслав‘янській
Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:59
спецом спросил только что вот, есть только в главном отделении и то не факт ))
так что таки да, банкоматы чужие
Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:15
Re: Комерційний Індустріальний Банк
Може вибереться?
Додано: Вів 06 гру, 2022 19:47
Співробітники БЕБ і СБУ проводять обшуки в декількох регіонах України у банках, які використовували компанії, що організували та проводили незаконні азартні ігри і букмекерську діяльність.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки у Facebook.
"Відбувається документування протиправної діяльності службових осіб суб’єктів господарювання, які з метою ухилення від сплати податків створили ряд веб-сайтів двійників, на яких здійснюється незаконна господарська діяльність у вигляді онлайн-бізнесу, без сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору.
За наявною інформацією, орієнтовний щомісячний обсяг їхніх тіньових операцій може сягати 12 млрд грн. Це у свою чергу може складати 2 млрд грн не сплачених податків", - йдеться у заяві БЕБ.
Бюро опублікувало фото відділення одного з банків, у якому проводяться обшуки, але назва фінустанови на фото заблюрена.
Судячи з фото, ймовірно, йдеться про АТ "КОМІНБАНК" (ComInBank), кінцевим власником якого вказаний громадянин Великої Британії Стефан Пол Пінтер.
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