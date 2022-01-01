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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

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Комерційний Індустріальний Банк 4.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:10

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Сайт пише що є на Антоновича і Предслав‘янській
chelavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 08:59

  candidat написав:
  cohan написав:а я, кстати, не припоминаю у него банкоматов
https://cib.com.ua/uk/offices и тут нет, сходу на найти
может как в Альянсе - своих просто нет?

Подозреваю, что всё-таки есть, ибо в тарифах к картам есть пункт Отримання готівки в касах та банкоматах КІБ.
Хотя, честно говоря, тоже не помню, был ли банкомат в другом отделении, в которое приходил в январе.


спецом спросил только что вот, есть только в главном отделении и то не факт ))
так что таки да, банкоматы чужие
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:15

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Може вибереться?
"Комерційний індустріальний банк" (КІБ, працює під вивіскою Cominbank) погасив 2,9 млрд грн кредитів рефінансування Національного банку України (НБУ), які різко подорожчали після підвищення облікової ставки НБУ з 10% до 25%. Про це UBR.ua повідомили у КІБ.
Раніше керівництво КІБ оголосило про рішення достроково погасити кредит, розмір якого навесні становив 4,2 млрд гривень.
Зазначається, що станом на 17 жовтня вже погашено 2,9 млрд грн. Ще 40 млн гривень планують погасити до кінця місяця, тоді залишок з рефінансу від НБУ становитиме 1,25 млрд гривень. https://ubr.ua/uk/finances/banking-sect ... 3-mlrd-grn
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:47

Співробітники БЕБ і СБУ проводять обшуки в декількох регіонах України у банках, які використовували компанії, що організували та проводили незаконні азартні ігри і букмекерську діяльність.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки у Facebook.

"Відбувається документування протиправної діяльності службових осіб суб’єктів господарювання, які з метою ухилення від сплати податків створили ряд веб-сайтів двійників, на яких здійснюється незаконна господарська діяльність у вигляді онлайн-бізнесу, без сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору.

За наявною інформацією, орієнтовний щомісячний обсяг їхніх тіньових операцій може сягати 12 млрд грн. Це у свою чергу може складати 2 млрд грн не сплачених податків", - йдеться у заяві БЕБ.
Бюро опублікувало фото відділення одного з банків, у якому проводяться обшуки, але назва фінустанови на фото заблюрена.
Судячи з фото, ймовірно, йдеться про АТ "КОМІНБАНК" (ComInBank), кінцевим власником якого вказаний громадянин Великої Британії Стефан Пол Пінтер.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 19:49

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Гасять далі рефінанс:
банку вдається щомісяця залучати близько 60-80 млн грн депозитів. Від початку року кредитний портфель банку зріс на 500 млн і сьогодні складає 2,6 млрд грн.
Завдяки стабільній і ефективній роботі за результатами першого півріччя "Комінбанк" підвищив свій кредитний рейтинг до максимально можливого рівня – uaAAA, а протягом року - увійшов до ТОП-20 прибуткових банків. Також з липня по листопад банк зменшив суму надлишкового рефінансування з 3,9 млрд до 788 млн грн. https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/31/695632/

Думав, що не вигребуть нову облікову ставку, а тепер надіюсь, що все буде добре.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 21:12

  Ой+ написав:Гасять далі рефінанс:
банку вдається щомісяця залучати близько 60-80 млн грн депозитів. Від початку року кредитний портфель банку зріс на 500 млн і сьогодні складає 2,6 млрд грн.
Завдяки стабільній і ефективній роботі за результатами першого півріччя "Комінбанк" підвищив свій кредитний рейтинг до максимально можливого рівня – uaAAA, а протягом року - увійшов до ТОП-20 прибуткових банків. Також з липня по листопад банк зменшив суму надлишкового рефінансування з 3,9 млрд до 788 млн грн. https://www.epravda.com.ua/news/2022/12/31/695632/

Думав, що не вигребуть нову облікову ставку, а тепер надіюсь, що все буде добре.


пережить Леру дорогого стоит, теперь разве что в халепу с соседом влезть
cohan
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