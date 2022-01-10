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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 січ, 2023 13:54
А сколько здесь сэп из аппки или иб стоит? На кц сказали 5 грн, но что-то мне не верится...
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