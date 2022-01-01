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Обслуговування в українських
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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Комерційний Індустріальний Банк 4.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:54

А сколько здесь сэп из аппки или иб стоит? На кц сказали 5 грн, но что-то мне не верится...
la9
 
Повідомлень: 2372
З нами з: 02.07.09
Подякував: 455 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:24

  la9 написав:А сколько здесь сэп из аппки или иб стоит? На кц сказали 5 грн, но что-то мне не верится...


а тарифы что говорят?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5006
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 413 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:38

  cohan написав:
  la9 написав:А сколько здесь сэп из аппки или иб стоит? На кц сказали 5 грн, но что-то мне не верится...


а тарифы что говорят?

0,25% мін 5 Макс 300
Це на інші банки
la9
 
Повідомлень: 2372
З нами з: 02.07.09
Подякував: 455 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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  #<1 ... 4567
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