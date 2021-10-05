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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 січ, 2023 13:54
А сколько здесь сэп из аппки или иб стоит? На кц сказали 5 грн, но что-то мне не верится...
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la9
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:24
la9 написав:
А сколько здесь сэп из аппки или иб стоит? На кц сказали 5 грн, но что-то мне не верится...
а тарифы что говорят?
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cohan
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Додано: Чет 19 січ, 2023 13:38
cohan написав: la9 написав:
А сколько здесь сэп из аппки или иб стоит? На кц сказали 5 грн, но что-то мне не верится...
а тарифы что говорят?
0,25% мін 5 Макс 300
Це на інші банки
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la9
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Додано: Чет 19 січ, 2023 14:08
la9 написав: cohan написав: la9 написав:
А сколько здесь сэп из аппки или иб стоит? На кц сказали 5 грн, но что-то мне не верится...
а тарифы что говорят?
0,25% мін 5 Макс 300
Це на інші банки
скорее всего это оно, я размечал откуда можно перекидывать если не открывать - CIB помечен как "только на вход", у них вообще почти на все коммис и свободно безналом туда-сюда не получается
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cohan
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Додано: Чет 02 лют, 2023 13:06
В пределах банка перекинул другому ИНН за 1 грн, независимо от суммы.
С депозитки сдернул три раза. Для этого подключил через горячку смс. После сдергивания, через два три часа, смс отключил.
Ни за смс, ни за сдергивание комис не сняли. Что-то изменилось или к концу месяца счёт выставят?
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la9
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Додано: Чет 09 лют, 2023 00:06
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cohan
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Додано: Чет 09 лют, 2023 04:17
Гарне було відділення.
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nord
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Сер 08 лют, 2023 19:57
cohan
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