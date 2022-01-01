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Обслуговування в українських
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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

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Комерційний Індустріальний Банк 4.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
75%
3
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 13:54

А сколько здесь сэп из аппки или иб стоит? На кц сказали 5 грн, но что-то мне не верится...
la9
 
Повідомлень: 2389
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Подякував: 461 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:24

  la9 написав:А сколько здесь сэп из аппки или иб стоит? На кц сказали 5 грн, но что-то мне не верится...


а тарифы что говорят?
cohan
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Повідомлень: 5185
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Подякував: 103 раз.
Подякували: 429 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 13:38

  cohan написав:
  la9 написав:А сколько здесь сэп из аппки или иб стоит? На кц сказали 5 грн, но что-то мне не верится...


а тарифы что говорят?

0,25% мін 5 Макс 300
Це на інші банки
la9
 
Повідомлень: 2389
З нами з: 02.07.09
Подякував: 461 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 14:08

  la9 написав:
  cohan написав:
  la9 написав:А сколько здесь сэп из аппки или иб стоит? На кц сказали 5 грн, но что-то мне не верится...


а тарифы что говорят?

0,25% мін 5 Макс 300
Це на інші банки


скорее всего это оно, я размечал откуда можно перекидывать если не открывать - CIB помечен как "только на вход", у них вообще почти на все коммис и свободно безналом туда-сюда не получается
cohan
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Подякували: 429 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:06

В пределах банка перекинул другому ИНН за 1 грн, независимо от суммы.
С депозитки сдернул три раза. Для этого подключил через горячку смс. После сдергивания, через два три часа, смс отключил.
Ни за смс, ни за сдергивание комис не сняли. Что-то изменилось или к концу месяца счёт выставят?
la9
 
Повідомлень: 2389
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:06

Re: Комерційний Індустріальний Банк

гм
https://www.cib.com.ua/uk/about/news/za ... nskiy-22-v

расширение закончилось?
cohan
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Повідомлень: 5185
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Подякував: 103 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 04:17

  cohan написав:гм
https://www.cib.com.ua/uk/about/news/za ... nskiy-22-v

расширение закончилось?

Гарне було відділення. :cry:
nord
 
Повідомлень: 172
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:17

chelavek точно є банкомат на антоновича
Pavlenko Borys
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 01:51

la9 місяць є на роздуми – пофіксував саппорт операції чи ні, повинні ж зняти за логікою :lol: :P
AVolkov
 
Повідомлень: 10
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