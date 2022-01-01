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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 15:21
а какие отделения KИБ киевские работают в случае отключений/блэкаутов и вот этого всего?
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Nikstep
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Додано: Сер 01 бер, 2023 15:39
Nikstep
тут найдете, и это не только кстати по kiб https://power.bank.gov.ua
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Minnie Mouse
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:04
Nikstep написав:
а какие отделения KИБ киевские работают в случае отключений/блэкаутов и вот этого всего?
головне так точно, остальные жлобятся на генераторы
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cohan
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Додано: Сер 01 бер, 2023 17:12
Nikstep на Коновальця/Предславинській точно працює
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Marica
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