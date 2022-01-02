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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 15:21
Re: Комерційний Індустріальний Банк
а какие отделения KИБ киевские работают в случае отключений/блэкаутов и вот этого всего?
Додано: Сер 01 бер, 2023 15:39
Nikstep тут найдете, и это не только кстати по kiб
Додано: Сер 01 бер, 2023 16:04
Додано: Чет 02 бер, 2023 19:58
Pavlenko Borys на Антоновича не работает, попробуйте на Предславинской
Додано: Чет 02 бер, 2023 20:24
Pavlenko Borys
А яка різниця де знімати – шо з депо що з кредитки умови однакові для банкомату рідного та не рідного. З кредитної прилипне 1% +5 грн, з депо - нуль
Додано: Сер 15 бер, 2023 15:52
cohan по карте 4 отделения показывает, одно даже на левобережном, на практике не проверяла конечно
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