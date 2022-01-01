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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Комерційний Індустріальний Банк 4.6 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:21

Re: Комерційний Індустріальний Банк

а какие отделения KИБ киевские работают в случае отключений/блэкаутов и вот этого всего?
Nikstep
 
Повідомлень: 8
З нами з: 24.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:39

Nikstep тут найдете, и это не только кстати по kiб https://power.bank.gov.ua
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 9
З нами з: 30.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:04

  Nikstep написав:а какие отделения KИБ киевские работают в случае отключений/блэкаутов и вот этого всего?


головне так точно, остальные жлобятся на генераторы
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5419
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 452 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 17:12

Nikstep на Коновальця/Предславинській точно працює
Marica
 
Повідомлень: 164
З нами з: 06.08.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:58

Pavlenko Borys на Антоновича не работает, попробуйте на Предславинской
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 9
З нами з: 30.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:24

Pavlenko Borys
А яка різниця де знімати – шо з депо що з кредитки умови однакові для банкомату рідного та не рідного. З кредитної прилипне 1% +5 грн, з депо - нуль
ksu
 
Повідомлень: 7
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 15:52

cohan по карте 4 отделения показывает, одно даже на левобережном, на практике не проверяла конечно
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 9
З нами з: 30.01.23
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 21:57

ksu ...а у кого платина так и 0,8 даже
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 9
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:42

Nikstep Саперне поле зараз не функціонує, а так однозначно Антоновича 51 і Предславинська
ksu
 
Повідомлень: 7
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
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