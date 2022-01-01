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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Комерційний Індустріальний Банк 4.6 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:25

Amethyst
Хіба тут є щось цікаве?
V2
4
 
Повідомлень: 7840
З нами з: 03.07.09
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
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  #<1 ... 6789
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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