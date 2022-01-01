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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 бер, 2023 20:25
Amethyst
Хіба тут є щось цікаве?
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Додано: Пон 20 бер, 2023 22:58
А на Минфине не про этот банк пишут?
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