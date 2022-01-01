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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Комерційний Індустріальний Банк 4.6 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:25

Amethyst
Хіба тут є щось цікаве?
V2
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Подякував: 284 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:58

А на Минфине не про этот банк пишут?
Вадимка
 
Повідомлень: 216
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:59

Вадимка, нее, то про Сredit Suisse
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3826
З нами з: 05.05.21
Подякував: 259 раз.
Подякували: 703 раз.
 
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  #<1 ... 6789
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Зараз переглядають цей форум: Вадимка і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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