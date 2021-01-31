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Обслуговування в українських
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Комерційний
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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Комерційний Індустріальний Банк 4.6 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
60%
3
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:25

Amethyst
Хіба тут є щось цікаве?
V2
4
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:58

А на Минфине не про этот банк пишут?
Вадимка
 
Повідомлень: 216
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:59

Вадимка, нее, то про Сredit Suisse
Amethyst
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Повідомлень: 3828
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Подякував: 259 раз.
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9
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:19

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.
Hella
 
Повідомлень: 1184
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:29

  Hella написав:Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.

Если выяснится, что банк замешан в схемах, подобным Ibox, то ликвидируют, конечно. На текущий момент особо ничего интересного и нет в банке. Тем более депозит в гривне.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1456
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