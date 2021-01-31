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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 бер, 2023 20:25
Amethyst
Хіба тут є щось цікаве?
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Додано: Пон 20 бер, 2023 22:58
А на Минфине не про этот банк пишут?
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Вадимка
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Додано: Пон 20 бер, 2023 23:59
Вадимка, нее, то про Сredit Suisse
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Додано: Вів 21 бер, 2023 11:19
Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.
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Hella
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Додано: Вів 21 бер, 2023 11:29
Hella написав:
Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.
Если выяснится, что банк замешан в схемах, подобным Ibox, то ликвидируют, конечно. На текущий момент особо ничего интересного и нет в банке. Тем более депозит в гривне.
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Додано: Вів 21 бер, 2023 14:43
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