RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Комерційний Індустріальний Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:25

Amethyst
Хіба тут є щось цікаве?
V2
4
 
Повідомлень: 7840
З нами з: 03.07.09
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:58

А на Минфине не про этот банк пишут?
Вадимка
 
Повідомлень: 216
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:59

Вадимка, нее, то про Сredit Suisse
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 05.05.21
Подякував: 259 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:19

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.
Hella
 
Повідомлень: 1184
З нами з: 25.08.09
Подякував: 127 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:29

  Hella написав:Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.

Если выяснится, что банк замешан в схемах, подобным Ibox, то ликвидируют, конечно. На текущий момент особо ничего интересного и нет в банке. Тем более депозит в гривне.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1457
З нами з: 22.04.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 14:43

Re: Комерційний Індустріальний Банк

https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/17/698067/
Правда брехать не буде
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5432
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:27

Hella Ну закрилося одне відділення - не показник зовсім, відділення закривають просто через неліквідність
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 10
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:24

  Hella написав:Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.

видела кажется ту "заметку" на одном канале, у меня сразу двоякое впечатление было что на остальных с новостями а вообще ни слова. Интересно чей это канал и кому и почему выгодно такое писать
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 10
З нами з: 30.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 104, 105, 106
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
1052 802033
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 бер, 2023 21:46
lloydbanksua
Мотор-Банк 1, 2, 3, 4, 5
Квесторе_поверніться » Нед 31 січ, 2021 17:26
47 90662
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 бер, 2023 09:47
220468
Банк Глобус 1 ... 27, 28, 29
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
287 280535
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 бер, 2023 09:40
live

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.