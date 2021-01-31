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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

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Комерційний Індустріальний Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 20:25

Amethyst
Хіба тут є щось цікаве?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 22:58

А на Минфине не про этот банк пишут?
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 23:59

Вадимка, нее, то про Сredit Suisse
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:19

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:29

  Hella написав:Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.

Если выяснится, что банк замешан в схемах, подобным Ibox, то ликвидируют, конечно. На текущий момент особо ничего интересного и нет в банке. Тем более депозит в гривне.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 14:43

Re: Комерційний Індустріальний Банк

https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/17/698067/
Правда брехать не буде
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:27

Hella Ну закрилося одне відділення - не показник зовсім, відділення закривають просто через неліквідність
Pavlenko Borys
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:24

  Hella написав:Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.

видела кажется ту "заметку" на одном канале, у меня сразу двоякое впечатление было что на остальных с новостями а вообще ни слова. Интересно чей это канал и кому и почему выгодно такое писать
Minnie Mouse
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:40

  Minnie Mouse написав:
  Hella написав:Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.

видела кажется ту "заметку" на одном канале, у меня сразу двоякое впечатление было что на остальных с новостями а вообще ни слова. Интересно чей это канал и кому и почему выгодно такое писать


вместе с новостями про Альянс? )) в целом тоже думаю что накат, тем более не тот банчик кто по картам нал гоняет, тут-то и банкоматов - терминалов своих нет :mrgreen:
cohan
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