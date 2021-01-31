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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:01
Minnie Mouse Кто-то решил извините подос*ать репутации, неужели сейчас такое кого-то удивляет?
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:53
Re: Комерційний Індустріальний Банк
Як там що, але мені цей банк подобається.
Перед закінченням депо не лінуються подзвонити й нагадати про це. Долари видали новенькими сотками, були всі номінали банкнот, навіть одинички.
Додано: Сер 22 бер, 2023 23:18
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