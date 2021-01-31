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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:01
Minnie Mouse Кто-то решил извините подос*ать репутации, неужели сейчас такое кого-то удивляет?
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Nikstep
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Додано: Сер 22 бер, 2023 21:53
Як там що, але мені цей банк подобається.
Перед закінченням депо не лінуються подзвонити й нагадати про це. Долари видали новенькими сотками, були всі номінали банкнот, навіть одинички.
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Gln_Vlrn
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Додано: Сер 22 бер, 2023 23:18
Nikstep написав:Minnie Mouse
Кто-то решил извините подос*ать репутации, неужели сейчас такое кого-то удивляет?
Може початок процесу з віджиму, таке теж траплялося
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ksu
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Додано: Чет 23 бер, 2023 12:54
cohan написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/17/698067/
Правда брехать не буде
Згодний
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Pavlenko Borys
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Додано: Чет 23 бер, 2023 13:05
Pavlenko Borys
да, есть такая штука: кредитный рейтинг, от куда нужно заглядывать
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Minnie Mouse
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