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Обслуговування в українських
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Комерційний
Індустріальний Банк

Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Комерційний Індустріальний Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:01

Minnie Mouse Кто-то решил извините подос*ать репутации, неужели сейчас такое кого-то удивляет?
Nikstep
 
Повідомлень: 10
З нами з: 24.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:53

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Як там що, але мені цей банк подобається.
Перед закінченням депо не лінуються подзвонити й нагадати про це. Долари видали новенькими сотками, були всі номінали банкнот, навіть одинички.
Gln_Vlrn
 
Повідомлень: 114
З нами з: 08.01.19
Подякував: 318 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 23:18

  Nikstep написав:Minnie Mouse Кто-то решил извините подос*ать репутации, неужели сейчас такое кого-то удивляет?

Може початок процесу з віджиму, таке теж траплялося
ksu
 
Повідомлень: 9
З нами з: 31.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:54

  cohan написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/17/698067/
Правда брехать не буде

Згодний
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 11
З нами з: 08.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:05

Pavlenko Borys
да, есть такая штука: кредитный рейтинг, от куда нужно заглядывать
Minnie Mouse
 
Повідомлень: 11
З нами з: 30.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:11

Це реклама

  cohan написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/17/698067/
Правда брехать не буде


PROMOTED означає - на правах реклами. Правді за це заплатили як за рекламу.
riwalir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 727
З нами з: 28.04.08
Подякував: 83 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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  #<1 ... 78910
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