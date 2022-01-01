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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Комерційний Індустріальний Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:01

Minnie Mouse Кто-то решил извините подос*ать репутации, неужели сейчас такое кого-то удивляет?
Nikstep
 
Повідомлень: 10
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:53

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Як там що, але мені цей банк подобається.
Перед закінченням депо не лінуються подзвонити й нагадати про це. Долари видали новенькими сотками, були всі номінали банкнот, навіть одинички.
Gln_Vlrn
 
Повідомлень: 114
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 23:18

  Nikstep написав:Minnie Mouse Кто-то решил извините подос*ать репутации, неужели сейчас такое кого-то удивляет?

Може початок процесу з віджиму, таке теж траплялося
ksu
 
Повідомлень: 9
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:54

  cohan написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/17/698067/
Правда брехать не буде

Згодний
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 11
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:05

Pavlenko Borys
да, есть такая штука: кредитный рейтинг, от куда нужно заглядывать
Minnie Mouse
 
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 22:11

Це реклама

  cohan написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/17/698067/
Правда брехать не буде


PROMOTED означає - на правах реклами. Правді за це заплатили як за рекламу.
riwalir
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Повідомлень: 727
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 00:58

  riwalir написав:
  cohan написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/17/698067/
Правда брехать не буде


PROMOTED означає - на правах реклами. Правді за це заплатили як за рекламу.


сечете фишку :wink:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:33

  cohan написав:
  Minnie Mouse написав:
  Hella написав:Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.

видела кажется ту "заметку" на одном канале, у меня сразу двоякое впечатление было что на остальных с новостями а вообще ни слова. Интересно чей это канал и кому и почему выгодно такое писать


вместе с новостями про Альянс? )) в целом тоже думаю что накат, тем более не тот банчик кто по картам нал гоняет, тут-то и банкоматов - терминалов своих нет :mrgreen:

да что-то по айбоксу с попыткой приделать одно к другому, но когда о таком пишут только в телеграме, а не на каких-то авторитетных изданиях как та же Правда - то у разумных людей сразу возникают сомнения
Minnie Mouse
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:36

  Nikstep написав:Minnie Mouse Кто-то решил извините подос*ать репутации, неужели сейчас такое кого-то удивляет?

не удивляет, и огорчает. Кому война - кому мать родна 😔
Minnie Mouse
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:18

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Спасибо, интересно было прочитать мнения.
Но меня насторожило совпадение, как я и написала, закрытие отделения прямо рядом со мной плюс заметки (уже несколько) в телеграм. Если все с банком хорошо, то хорошо ).
Hella
 
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