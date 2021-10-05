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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 бер, 2023 15:16
Gln_Vlrn написав:
Як там що, але мені цей банк подобається.
Перед закінченням депо не лінуються подзвонити й нагадати про це. Долари видали новенькими сотками, були всі номінали банкнот, навіть одинички.
ого )))) тобто зняли у грн і одразу у касі купили дол?
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Pavlenko Borys
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Додано: Суб 25 бер, 2023 20:00
lloydbanksua написав: Hella написав:
Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.
Если выяснится, что банк замешан в схемах, подобным Ibox, то ликвидируют, конечно. На текущий момент особо ничего интересного и нет в банке. Тем более депозит в гривне.
як у гривні? А долар і євро ж є, і навіть короткі
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AVolkov
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Додано: Нед 26 бер, 2023 17:41
AVolkov написав: lloydbanksua написав: Hella написав:
Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.
Если выяснится, что банк замешан в схемах, подобным Ibox, то ликвидируют, конечно. На текущий момент особо ничего интересного и нет в банке. Тем более депозит в гривне.
як у гривні? А долар і євро ж є, і навіть короткі
Тоже не очень понял, может человека просто в гривне KИБ не интересует из каких-то принципиальных соображений. Хотя ставка по короткому гривневому сейчас одна из самых интересных што есть
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Nikstep
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Додано: Нед 26 бер, 2023 17:47
Nikstep у меня был вклад в гривне в КИБе, но на данный момент вклады с такими %% ставками (по крайней мере для меня) не интересны, максимум это краткосрочные на месяц и то только из-за того, что "карусель заглохла".
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lloydbanksua
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Додано: Нед 26 бер, 2023 17:54
riwalir написав: cohan написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/17/698067/
Правда брехать не буде
PROMOTED означає - на правах реклами. Правді за це заплатили як за рекламу.
ну якраз це змі не смітник, шо візьме гроші у будь-кого за все, що хочуть опублікувати. Це серйозне медіа - якщо випускають, то 100% перевірили і самі вірять у те, що пишуть
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ksu
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Додано: Нед 26 бер, 2023 23:47
Pavlenko Borys написав: Gln_Vlrn написав:
Як там що, але мені цей банк подобається.
Перед закінченням депо не лінуються подзвонити й нагадати про це. Долари видали новенькими сотками, були всі номінали банкнот, навіть одинички.
ого )))) тобто зняли у грн і одразу у касі купили дол?
Ні, видача депо у доларах.
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Gln_Vlrn
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Додано: Суб 01 кві, 2023 07:19
Оце увімкнули ботоферму.
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Кочевник
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