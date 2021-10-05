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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

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Комерційний Індустріальний Банк 4.3 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
3
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 15:16

  Gln_Vlrn написав:Як там що, але мені цей банк подобається.
Перед закінченням депо не лінуються подзвонити й нагадати про це. Долари видали новенькими сотками, були всі номінали банкнот, навіть одинички.

ого )))) тобто зняли у грн і одразу у касі купили дол?
Pavlenko Borys
 
Повідомлень: 12
З нами з: 08.12.22
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 20:00

  lloydbanksua написав:
  Hella написав:Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.

Если выяснится, что банк замешан в схемах, подобным Ibox, то ликвидируют, конечно. На текущий момент особо ничего интересного и нет в банке. Тем более депозит в гривне.

як у гривні? А долар і євро ж є, і навіть короткі
AVolkov
 
Повідомлень: 14
З нами з: 25.01.23
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 17:41

  AVolkov написав:
  lloydbanksua написав:
  Hella написав:Вчера получила звонок из банка с предложением о депозите.
Стала искать информацию - нашла, что закрыли отделение рядом с моим домом и в Телеграм заметка, что НБУ собирается выводить банк с рынка.
"НБУ может ликвидировать CominBank".
Пишу на всякий случай, вдруг пригодится. Если это этот банк.

Если выяснится, что банк замешан в схемах, подобным Ibox, то ликвидируют, конечно. На текущий момент особо ничего интересного и нет в банке. Тем более депозит в гривне.

як у гривні? А долар і євро ж є, і навіть короткі

Тоже не очень понял, может человека просто в гривне KИБ не интересует из каких-то принципиальных соображений. Хотя ставка по короткому гривневому сейчас одна из самых интересных што есть
Nikstep
 
Повідомлень: 11
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 17:47

Nikstep у меня был вклад в гривне в КИБе, но на данный момент вклады с такими %% ставками (по крайней мере для меня) не интересны, максимум это краткосрочные на месяц и то только из-за того, что "карусель заглохла".
lloydbanksua
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Повідомлень: 1471
З нами з: 22.04.20
Подякував: 70 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 17:54

  riwalir написав:
  cohan написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/17/698067/
Правда брехать не буде


PROMOTED означає - на правах реклами. Правді за це заплатили як за рекламу.

ну якраз це змі не смітник, шо візьме гроші у будь-кого за все, що хочуть опублікувати. Це серйозне медіа - якщо випускають, то 100% перевірили і самі вірять у те, що пишуть
ksu
 
Повідомлень: 10
З нами з: 31.01.23
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 23:47

  Pavlenko Borys написав:
  Gln_Vlrn написав:Як там що, але мені цей банк подобається.
Перед закінченням депо не лінуються подзвонити й нагадати про це. Долари видали новенькими сотками, були всі номінали банкнот, навіть одинички.

ого )))) тобто зняли у грн і одразу у касі купили дол?


:) Ні, видача депо у доларах.
Gln_Vlrn
 
Повідомлень: 115
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 07:19

Re: Комерційний Індустріальний Банк

Оце увімкнули ботоферму.
Кочевник
 
Повідомлень: 2339
З нами з: 16.02.17
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  #<1 ... 891011
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