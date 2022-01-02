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Комерційний Індустріальний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 тра, 2023 12:59
ksu написав:
у кого був досвід відкриття тут індивідуального сейфа?
а какой Вы ответ ждете?
досвид такой (из новостей):
БМ Банк - не оставался менеджер с посетителями, попотрошили на Ярославской несколько ячеек в рабочий день и время
УкрСиб (да-да, Парибас-хуибас, деньги не нужны) - охрана была какая-то частная, не ДСО/Полицохороны, сигналка срабатывала всю ночь - то ли отклбчили, то ли не вклбчили, то ли отключили после приездов - короче наутро пришли - а там выпотрошено, и это где-то в центральном отделении, по Красноармеской или около того
Банк Киев - просто потрошили, постфактум выясниллсь, известная новость
больше вроде никого не заметил, но, учитывая структуру банчика, все же особо ценное не доверял, хотя допускаю что может быть дешево
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cohan
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Додано: Нед 14 тра, 2023 16:05
cohan написав: ksu написав:
у кого був досвід відкриття тут індивідуального сейфа?
а какой Вы ответ ждете?
досвид такой (из новостей):
БМ Банк - не оставался менеджер с посетителями, попотрошили на Ярославской несколько ячеек в рабочий день и время
УкрСиб (да-да, Парибас-хуибас, деньги не нужны) - охрана была какая-то частная, не ДСО/Полицохороны, сигналка срабатывала всю ночь - то ли отклбчили, то ли не вклбчили, то ли отключили после приездов - короче наутро пришли - а там выпотрошено, и это где-то в центральном отделении, по Красноармеской или около того
Банк Киев - просто потрошили, постфактум выясниллсь, известная новость
больше вроде никого не заметил, но, учитывая структуру банчика, все же особо ценное не доверял, хотя допускаю что может быть дешево
мене також влаштовує що на час ВА доступ є
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Додано: П'ят 19 тра, 2023 01:40
sens написав: AVolkov написав: ksu написав:Minnie Mouse
орієнтуюся за розташуванням і близькістю відділення до будинку насамперед, але хотілося б дізнатися що і як відбувається конкретно з досвіду в КІБ
Досвід є - виділяють комірку, дають можливість комфортно розібратися зі своїми справами і не турбують. Це не коштує так вже й багато грошей і вартість залежить від терміну оренди сейфа. У мене щось наче до 10 гривень на день. Я зрозумів які у вас критерії, гадаю, якщо знаєш вже банк якийсь час і стосунки складаються, то можеш і зберігати тут що-небудь цінне, це точно краще ніж удома
так ,у мене 9 грн , розмір на одну довіреність та пару пачок грошей.
дякую всім за відповіді, трохи розібралася
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Додано: Вів 06 чер, 2023 22:51
sens написав: cohan написав: ksu написав:
у кого був досвід відкриття тут індивідуального сейфа?
а какой Вы ответ ждете?
досвид такой (из новостей):
БМ Банк - не оставался менеджер с посетителями, попотрошили на Ярославской несколько ячеек в рабочий день и время
УкрСиб (да-да, Парибас-хуибас, деньги не нужны) - охрана была какая-то частная, не ДСО/Полицохороны, сигналка срабатывала всю ночь - то ли отклбчили, то ли не вклбчили, то ли отключили после приездов - короче наутро пришли - а там выпотрошено, и это где-то в центральном отделении, по Красноармеской или около того
Банк Киев - просто потрошили, постфактум выясниллсь, известная новость
больше вроде никого не заметил, но, учитывая структуру банчика, все же особо ценное не доверял, хотя допускаю что может быть дешево
мене також влаштовує що на час ВА доступ є
То есть доступ есть когда? Тут не очень понял
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Додано: Вів 06 чер, 2023 22:57
Nikstep[quote="5576796:cohan написав: ksu написав:
у кого був досвід відкриття тут індивідуального сейфа?
а какой Вы ответ ждете?
досвид такой (из новостей):
БМ Банк - не оставался менеджер с посетителями, попотрошили на Ярославской несколько ячеек в рабочий день и время
УкрСиб (да-да, Парибас-хуибас, деньги не нужны) - охрана была какая-то частная, не ДСО/Полицохороны, сигналка срабатывала всю ночь - то ли отклбчили, то ли не вклбчили, то ли отключили после приездов - короче наутро пришли - а там выпотрошено, и это где-то в центральном отделении, по Красноармеской или около того
Банк Киев - просто потрошили, постфактум выясниллсь, известная новость
больше вроде никого не заметил, но, учитывая структуру банчика, все же особо ценное не доверял, хотя допускаю что может быть дешево
мене також влаштовує що на час ВА доступ є[/quote]
То есть доступ есть когда? Тут не очень понял[/quote]
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Додано: Вів 06 чер, 2023 23:15
cohan написав: ksu написав:
у кого був досвід відкриття тут індивідуального сейфа?
а какой Вы ответ ждете?
досвид такой (из новостей):
БМ Банк - не оставался менеджер с посетителями, попотрошили на Ярославской несколько ячеек в рабочий день и время
УкрСиб (да-да, Парибас-хуибас, деньги не нужны) - охрана была какая-то частная, не ДСО/Полицохороны, сигналка срабатывала всю ночь - то ли отклбчили, то ли не вклбчили, то ли отключили после приездов - короче наутро пришли - а там выпотрошено, и это где-то в центральном отделении, по Красноармеской или около того
Банк Киев - просто потрошили, постфактум выясниллсь, известная новость
больше вроде никого не заметил, но, учитывая структуру банчика, все же особо ценное не доверял, хотя допускаю что может быть дешево
цікавило саме по КІБ що і як, але за те, що дали інформацію по інших банках — теж дяка
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