Комерційний Індустріальний Банк

Додано: Нед 14 тра, 2023 12:59

ksu написав: у кого був досвід відкриття тут індивідуального сейфа? у кого був досвід відкриття тут індивідуального сейфа?

а какой Вы ответ ждете?досвид такой (из новостей):БМ Банк - не оставался менеджер с посетителями, попотрошили на Ярославской несколько ячеек в рабочий день и времяУкрСиб (да-да, Парибас-хуибас, деньги не нужны) - охрана была какая-то частная, не ДСО/Полицохороны, сигналка срабатывала всю ночь - то ли отклбчили, то ли не вклбчили, то ли отключили после приездов - короче наутро пришли - а там выпотрошено, и это где-то в центральном отделении, по Красноармеской или около тогоБанк Киев - просто потрошили, постфактум выясниллсь, известная новостьбольше вроде никого не заметил, но, учитывая структуру банчика, все же особо ценное не доверял, хотя допускаю что может быть дешево